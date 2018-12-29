Дефицит онкологов в России приблизился к двум тысячам

https://news.ru/storage/news/a7eb8d3178e58883c7e1dddc1e186c4e/21ebf74f-2a96-459f-b433-37d915a120bb_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила о дефиците онкологов в стране. Российским больницам сейчас не хватает порядка 1900 специалистов этого профиля, а также около 550 медицинских физиков и ряда других медиков.

«К 2021 году мы поставили задачу устранить в первичном звене этот дефицит. Мы знаем, откуда будем брать кадры, как их готовить. Фактически, мы над этим последние годы трудимся», — сказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

Она также подчеркнула, что кадровый голод в медицинской отрасли значительно снизился. Если в 2014 году в России не хватало 40,5 тысячи врачей, то сейчас эта цифра уменьшилась до 22,5 тысячи.

Ранее News.ru писал, что Вероника Скворцова назвала программу по борьбе с онкологическими заболеваниями эпохальной. Она предусматривает сокращение предельных сроков диагностики и начала лечения. Для этого планируется создать дистанционные референтные центры второго экспертного мнения. Также может быть создан электронный мониторинг пациентов, с помощью которого врачи будут отслеживать их состояние во время лечения.