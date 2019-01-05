USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,860.55 $
МОСКВА-6°C20:21
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Российский Дед Мороз ушёл глубоко под землю

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Российский новогодний волшебник посетил Кировский рудник в Мурманской области и украсил праздничное дерево в одной из шахт. Сказочному магу показали уникальное оборудование по дистанционному управлению процессами бурения.

После экскурсии Дед Мороз зажёг ёлку на глубине 290 метров, пишет РИА Новости. Гость из Великого Устюга поздравил всех рабочих, находившихся в тот момент на смене, и вручил подарки.

«Я удивлен и восхищён тем, что увидел на Кировском руднике. Здесь всё оборудовано на самом современном уровне. Интересно было поближе познакомиться с горняками. Я надолго запомню эту поездку, поскольку каждый город для меня — это, прежде всего, люди, которые в нём живут. А здесь они очень добрые и внимательные», — заявил Дед Мороз.

Визит волшебника в Хибины продлится до 8 января. Его пригласили на горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» и на открытие дискотеки на стадионе «Тирвас». В графике новогоднего мага значится и поездка в культурный центр «Снежная деревня».

В завершение поездки в Мурманскую область Дед Мороз вручит подарки детям из многодетных и малоимущих семей.

Ранее News.ru сообщал о княжеской ревизии, которой подвергся Санта Клаус. В Лапландию приехала княгиня Монако Шарлен с двумя детьми. Семья захотела узнать, как Санта развозит подарки во время праздников.


#РУДНИК #ДедМороз
самое читаемое
мнение
Почему мэр так спешно уволил директора ЦПКиО им. Горького
Карьера Люльчук рухнула вместе с мостом
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале


читайте также
в мире 12:32, 4 января 2019
Санта-Клаус подвергся княжеской проверке
общество 15:58, 27 декабря 2018
Дед Мороз за год получил более 200 тысяч писем
общество 10:59, 23 декабря 2018
Дед Мороз исполнил брейк-данс в Рязани
Лента новостей
в мире 20:00
«Жёлтые жилеты» подожгли плавучий ресторан в Париже
в мире 19:55
Гигантского тунца продали в Японии за рекордную сумму
в мире 19:53
Вандалы осквернили мурал к столетию революции на Украине
в мире 19:52
Туристка обнаружила в куртке ядовитую змею
общество 19:46
Аварийные подъезды дома в Магнитогорске готовы к сносу
Другие новости
общество 19:46
Аварийные подъезды дома в Магнитогорске готовы к сносу
общество 19:30
Территорию возле дома на Урале благоустроят
общество 19:25
Власти назвали причину отравления детей в Подмосковье
общество 19:17
Оливье стал причиной массовых отравлений в Петербурге
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top