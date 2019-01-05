Российский Дед Мороз ушёл глубоко под землю

https://news.ru/storage/news/870165141deb28b63efc278494ad712b/c5d18d0c-65e8-4c99-8c43-4c6fb9a1969e_850.jpg Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Российский новогодний волшебник посетил Кировский рудник в Мурманской области и украсил праздничное дерево в одной из шахт. Сказочному магу показали уникальное оборудование по дистанционному управлению процессами бурения.

После экскурсии Дед Мороз зажёг ёлку на глубине 290 метров, пишет РИА Новости. Гость из Великого Устюга поздравил всех рабочих, находившихся в тот момент на смене, и вручил подарки.

«Я удивлен и восхищён тем, что увидел на Кировском руднике. Здесь всё оборудовано на самом современном уровне. Интересно было поближе познакомиться с горняками. Я надолго запомню эту поездку, поскольку каждый город для меня — это, прежде всего, люди, которые в нём живут. А здесь они очень добрые и внимательные», — заявил Дед Мороз.

Визит волшебника в Хибины продлится до 8 января. Его пригласили на горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» и на открытие дискотеки на стадионе «Тирвас». В графике новогоднего мага значится и поездка в культурный центр «Снежная деревня».

В завершение поездки в Мурманскую область Дед Мороз вручит подарки детям из многодетных и малоимущих семей.

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