Дед Мороз исполнил брейк-данс в Рязани

Рязанский Дед Мороз оказался мастеровитым акробатом и танцором. Главный новогодний персонаж исполнил нижний брейк-данс перед публикой во время детского праздника в Лесопарке.
Видео зажигательного выступления опубликовало сообщество «Новости Рязани» на сайте «ВКонтакте». Ролик набрал свыше 11 тысяч просмотров.
На кадрах видно, как ведущий, он же — Дед Мороз — немного размялся и продемонстрировал движения из нижнего брейка, чем изрядно завёл собравшихся зрителей.
«Вы готовы?» — произнёс танцор, затем отдал микрофон и пустился в пляс.
Ранее News.ru сообщал о всероссийском забеге Дедов Морозов в Санкт-Петербурге. Акция проводится в России уже в третий раз. В этом году старт ей дал главный волшебник страны из Великого Устюга.