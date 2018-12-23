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Дед Мороз исполнил брейк-данс в Рязани

Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Рязанский Дед Мороз оказался мастеровитым акробатом и танцором. Главный новогодний персонаж исполнил нижний брейк-данс перед публикой во время детского праздника в Лесопарке.

Видео зажигательного выступления опубликовало сообщество «Новости Рязани» на сайте «ВКонтакте». Ролик набрал свыше 11 тысяч просмотров.

На кадрах видно, как ведущий, он же — Дед Мороз — немного размялся и продемонстрировал движения из нижнего брейка, чем изрядно завёл собравшихся зрителей.

«Вы готовы?» — произнёс танцор, затем отдал микрофон и пустился в пляс.

Ранее News.ru сообщал о всероссийском забеге Дедов Морозов в Санкт-Петербурге. Акция проводится в России уже в третий раз. В этом году старт ей дал главный волшебник страны из Великого Устюга.


#новыйгод #брейкданс #ДедМороз
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