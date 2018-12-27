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Дед Мороз за год получил более 200 тысяч писем

АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

За 2018 год Дед Мороз из Великого Устюга получил больше 200 тыс. писем. С его родины, Вологодской области, пришло около 1,3 тыс. писем. 

По словам представителей региона, письма отправляют и дети, и взрослые. В месяц новогодний волшебник становится адресатом от 20 до 500 писем жителей области.

«Случается, что на письмах Деду Морозу отправители указывают "Северный полюс", "Лапландия" или "Гренландия". В любом случае все письма адресату доставляются по месту его проживания, в Великий Устюг», — сообщают в пресс-службе.

Ранее News.ru писал о том, что дети в последнее время часто заказывают на Новый год дорогие гаджеты, но некоторые просят подарить здоровье родным. Об этом рассказал якутский Дед Мороз Эхээ Дьыл.


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