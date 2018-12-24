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Деду Морозу подарили экзоскелет для доставки подарков

Victor Lisitsyn/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Дед Мороз из Великого Устюга показал экзоскелет, который ему предоставила госкорпорация «Ростех», чтобы облегчить доставку тяжелых подарков.

Он продемонстрировал свою «обновку» на Останкинской телебашне, куда приехал, чтобы поздравить детей из ансамбля «Непоседы» и записать видеопоздравление с Новым годом.

«Экзоскелет, которым мы оснастили костюм Деда Мороза, — яркий пример трансфера военных технологий в гражданскую сферу», — отметил индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов.

Конструкция позволяет переносить груз массой до 70 кг на протяжении длительного времени. Изделие работает без проводов и источников питания, что делает его надежным и простым в обслуживании. Об этом сообщили на официальном сайте Ростеха.

РОСТЕХ

«Экзоскелет — незаменимая вещь для Деда Мороза, ведь перед Новым годом мне приходится переносить на себе десятки тонн подарков для детишек», — рассказал Дед Мороз.

Ранее News.ru писал, что Дед Мороз исполнил брейк-данс в Рязани. Видео зажигательного выступления сразу попало в Сеть. Дед Мороз оказался мастеровитым акробатом и танцором.


#россия #праздник #новыйгод #ДедМороз
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