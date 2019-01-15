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Давление в Москве достигло аномальных значений

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Атмосферное давление в столице приблизилось к аномально низким отметкам, которые в последний раз фиксировались в 1948 году, заявила главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, на данный момент значения практически достигли рекордных.

«В 08:00 мск атмосферное давление было действительно низкое и на станции ВДНХ фиксировалось 727,2 миллиметра ртутного столба, что составляет 969,3 миллибара», — рассказала она.

Однако синоптик отметила, что достичь рекорда вряд ли удастся, так как давление начинает постепенно расти, передаёт РИА Новости.

Как сообщал News.ru, ранее главный специалист Метеобюро сказала, что снегопады различной интенсивности будут идти в Москве на протяжении всей недели. Первые её дни, по прогнозам метеорологов, в Московском регионе обещают быть аномально тёплыми.


#москва #прогноз #погода #давление
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