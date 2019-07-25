https://static.news.ru/photo/e7641d1c-aecc-11e9-b7a2-fa163e074e61_1024.jpg Дана Борисова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Дана Борисова назвала предсказуемым отказ ей во въезде на Украину и выразила радость, что вовремя оттуда уехала.

Для меня это абсолютно прогнозируемо. Я этого ждала. Считаю, что вовремя унесла ноги, потому что меня могли закрыть там вообще, привлечь к ответственности, — сообщила она радиостанции «Говорит Москва».

Борисова уточнила, что ездила в Киев сниматься в российском шоу, ей там очень понравилось, люди её узнавали и относились очень доброжелательно.

Как писал News.ru, Дане Борисовой запретили въезд на территорию Украины сроком на три года после того, как она посетила Киев. Ранее в Instagram она сообщила, что приехала в Киев и поделилась с подписчиками, что не имела проблем с погранслужбой Украины и таможней.