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Дагестанский водитель извинился за дрифт на дороге

Sergey Kovalev/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Сотрудники ДПС Махачкалы составили протокол на водителя автомобиля Mercedes-Вenz. Он начал дрифтовать на проезжей части в черте города.

1 января сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали серьёзное нарушение ПДД, передаёт РЕН ТВ.

Автолюбитель признал свою вину и записал видео для жителей города. Он извинился за то, что причинил людям неудобства.

«Хочу обратиться к другим участникам дорожного движения, чтобы не брали с меня пример», — сказал он.

Ранее News.ru сообщал, что в ГИБДД заинтересовались видео с дрифтом по газону Porsche Cayenne возле главного здания МГУ. На кадрах, опубликованных в Интернете, видно, как автомобиль дрифтует по зелёным насаждениям.


#дагестан #махачкала
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