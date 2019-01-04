Дагестанский водитель извинился за дрифт на дороге

https://news.ru/storage/news/f271368d5195721d2b16b555a7f2fb1b/471caa4c-249f-4a41-9ad7-53dbe59dcf6c_850.jpg Sergey Kovalev/Global Look Press

Сотрудники ДПС Махачкалы составили протокол на водителя автомобиля Mercedes-Вenz. Он начал дрифтовать на проезжей части в черте города.

1 января сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали серьёзное нарушение ПДД, передаёт РЕН ТВ.

Автолюбитель признал свою вину и записал видео для жителей города. Он извинился за то, что причинил людям неудобства.

«Хочу обратиться к другим участникам дорожного движения, чтобы не брали с меня пример», — сказал он.

Ранее News.ru сообщал, что в ГИБДД заинтересовались видео с дрифтом по газону Porsche Cayenne возле главного здания МГУ. На кадрах, опубликованных в Интернете, видно, как автомобиль дрифтует по зелёным насаждениям.