Дагестанский водитель извинился за дрифт на дороге

Сотрудники ДПС Махачкалы составили протокол на водителя автомобиля Mercedes-Вenz. Он начал дрифтовать на проезжей части в черте города.
1 января сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали серьёзное нарушение ПДД, передаёт РЕН ТВ.
Автолюбитель признал свою вину и записал видео для жителей города. Он извинился за то, что причинил людям неудобства.
«Хочу обратиться к другим участникам дорожного движения, чтобы не брали с меня пример», — сказал он.
Ранее News.ru сообщал, что в ГИБДД заинтересовались видео с дрифтом по газону Porsche Cayenne возле главного здания МГУ. На кадрах, опубликованных в Интернете, видно, как автомобиль дрифтует по зелёным насаждениям.