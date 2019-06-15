Конфликт в селе Чемодановка Пензенской области, где в массовой драке погиб мужчина, изначально «не стоил даже выеденного яйца» и мог закончиться, не начавшись.
Так считает президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр. Женщина рассказала журналистам, с чего всё началось.
По её словам, инцидент произошёл из-за обычной ссоры детей, игравших между собой на пруду и потом пожаловавшихся родителям.
Причина конфликта не стоила выеденного яйца. А потом жители села сами пришли в дом цыган, начали эту драку, — сказала Деметр в интервью НСН.
Она добавила, что считает всё произошедшее форменным самосудом, который учинили селяне, и назвала массовую драку «безобразным поступком со всех сторон».
Ранее News.ru писал, что между жителями Чемодановки возник конфликт на бытовой почве, который перерос в драку. В результате погиб один человек и несколько пострадали.