https://static.news.ru/photo/04c92fe4-8f7b-11e9-8c9a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/news_pnz

Конфликт в селе Чемодановка Пензенской области, где в массовой драке погиб мужчина, изначально «не стоил даже выеденного яйца» и мог закончиться, не начавшись.

Так считает президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр. Женщина рассказала журналистам, с чего всё началось.

По её словам, инцидент произошёл из-за обычной ссоры детей, игравших между собой на пруду и потом пожаловавшихся родителям.

Причина конфликта не стоила выеденного яйца. А потом жители села сами пришли в дом цыган, начали эту драку, — сказала Деметр в интервью НСН.

Она добавила, что считает всё произошедшее форменным самосудом, который учинили селяне, и назвала массовую драку «безобразным поступком со всех сторон».

Ранее News.ru писал, что между жителями Чемодановки возник конфликт на бытовой почве, который перерос в драку. В результате погиб один человек и несколько пострадали.