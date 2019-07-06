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Кадровое решение в отношении задержанного по подозрению в госизмене помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва примут 8 июля в ходе оперативного совещания, сообщил заместитель полпреда Борис Кириллов.

По словам Кириллова, он был не близко знаком с обвиняемым, поэтому ему сложно комментировать его психологические характеристики.

Но то, что мы на сегодняшний день видим, вызывает глубокое сожаление, так жить нельзя, — заявил заместитель полпреда.

Он добавил, что кадровое решение будет принято полпредом УрФО Николаем Цукановым, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что у Воробьёва нашли польский паспорт. Кроме того, при нём была специальная записывающая аппаратура.