Кадровое решение в отношении задержанного по подозрению в госизмене помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва примут 8 июля в ходе оперативного совещания, сообщил заместитель полпреда Борис Кириллов.
По словам Кириллова, он был не близко знаком с обвиняемым, поэтому ему сложно комментировать его психологические характеристики.
Но то, что мы на сегодняшний день видим, вызывает глубокое сожаление, так жить нельзя, — заявил заместитель полпреда.
Он добавил, что кадровое решение будет принято полпредом УрФО Николаем Цукановым, передаёт
Ранее News.ru писал, что у Воробьёва нашли польский паспорт. Кроме того, при нём была специальная записывающая аппаратура.