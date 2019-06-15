https://static.news.ru/photo/92a75750-8ea4-11e9-8ae8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Центр организации дорожного движения составил рейтинг самых популярных шоссе Москвы среди дачников по пятницам. Измерения произведены с помощью интеллектуальной системы (ИТС).

Степень загруженности определялась в промежутке с 15:00 до 00:00 на выезде из мегаполиса. В топ-10 вошли: Ленинский проспект, Ленинградское и Варшавское шоссе, проспект Маршала Жукова, улица Профсоюзная, Волоколамское шоссе, улица Липецкая, Рублёвское, Дмитровское и Каширское шоссе, говорится на официальной странице ЦОДД в социальной сети Twitter .

Сегодня #ИТС закончила важнейшее для всех пятниц исследование - ТОП-10 магистралей среди дачников. Популярность измерялась с 15:00 до 00:00.



Пользуйтесь. pic.twitter.com/6lP8vKiaw9 — ЦОДД (@gucodd) 14 июня 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что улицу Ильинка в центре Москвы в ночь на 15 июня текущего года временно закроют для движения транспорта. Ограничения связаны с ремонтными работами, которые проведёт столичный департамент ЖКХ.