ЦОДД сообщил об изменении движения транспорта в Москве

https://news.ru/storage/news/9d60a16994185855ad35416e8fce20fe/b48e7be0-5b7f-41a8-adcc-98476b789a39_850.jpg Зыков Кирилл/АГН"Москва"

Схема движения транспорта в столице изменится с 4 по 8 января из-за закрытия трёх станций Таганско-Краснопресненской линии метро.

Пассажиры не смогут воспользоваться станциями «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» в связи с присоединением участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети московской подземки.

«В районах Выхино-Жулебино и Рязанском изменится схема движения: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта», — говорится в сообщении ЦОДД.

На участках Рязанского и Лермонтовского проспектов будут временно введены выделенные полосы, на ряде улиц водителям запретят парковаться, а также изменится движение на участке улицы Вострухина.

С завтрашнего дня будет временно закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Выхино» и «Котельники». Вместо метро будут автобусы, автобусы поедут по временным выделенкам. Присмотритесь к ним заранее. Или поезжайте на автобусе.#метро #ткл pic.twitter.com/1xbZuVdkct — ЦОДД (@gucodd) 3 января 2019 г.

От закрытых станций до «Выхино» начнут курсировать бесплатные автобусы. Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метрополитена помогут людям найти остановки и выбрать оптимальный маршрут.

Ранее News.ru писал, что праздничные гуляния по случаю встречи Нового года завершились на улицах Москвы. В связи с этим, по данным ЦОДД, ограничения на движение в центре столицы были сняты досрочно.