ЦОДД сообщил об изменении движения транспорта в Москве

Схема движения транспорта в столице изменится с 4 по 8 января из-за закрытия трёх станций Таганско-Краснопресненской линии метро.
Пассажиры не смогут воспользоваться станциями «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» в связи с присоединением участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети московской подземки.
«В районах Выхино-Жулебино и Рязанском изменится схема движения: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта», — говорится в сообщении ЦОДД.
На участках Рязанского и Лермонтовского проспектов будут временно введены выделенные полосы, на ряде улиц водителям запретят парковаться, а также изменится движение на участке улицы Вострухина.
С завтрашнего дня будет временно закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Выхино» и «Котельники». Вместо метро будут автобусы, автобусы поедут по временным выделенкам. Присмотритесь к ним заранее. Или поезжайте на автобусе.#метро #ткл pic.twitter.com/1xbZuVdkct— ЦОДД (@gucodd) 3 января 2019 г.
От закрытых станций до «Выхино» начнут курсировать бесплатные автобусы. Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метрополитена помогут людям найти остановки и выбрать оптимальный маршрут.
Ранее News.ru писал, что праздничные гуляния по случаю встречи Нового года завершились на улицах Москвы. В связи с этим, по данным ЦОДД, ограничения на движение в центре столицы были сняты досрочно.