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ЦОДД сообщил об изменении движения транспорта в Москве

Зыков Кирилл/АГН"Москва"

общество [ версия для печати ]

Схема движения транспорта в столице изменится с 4 по 8 января из-за закрытия трёх станций Таганско-Краснопресненской линии метро.

Пассажиры не смогут воспользоваться станциями «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» в связи с присоединением участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети московской подземки.

«В районах Выхино-Жулебино и Рязанском изменится схема движения: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта», — говорится в сообщении ЦОДД.

На участках Рязанского и Лермонтовского проспектов будут временно введены выделенные полосы, на ряде улиц водителям запретят парковаться, а также изменится движение на участке улицы Вострухина.

От закрытых станций до «Выхино» начнут курсировать бесплатные автобусы. Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метрополитена помогут людям найти остановки и выбрать оптимальный маршрут.

Ранее News.ru писал, что праздничные гуляния по случаю встречи Нового года завершились на улицах Москвы. В связи с этим, по данным ЦОДД, ограничения на движение в центре столицы были сняты досрочно.


#москва #автомобили #метро #транспорт #ЦОДД
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