ЦОДД просит водителей пересесть на общественный транспорт

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автомобилистов Москвы пересесть на общественный транспорт.
«В Москву прибывают дети с разных регионов страны в преддверии Общероссийской новогодней елки, которая состоится 26 декабря. Для обеспечения детской безопасности на столичных дорогах будут вводиться временные ограничения движения», — говорится в сообщении ЦОДД.
В пресс-службе напомнили о том, что 26 декабря с 8:30 до 15:00 будут перекрыты площадь Васильевский Спуск, Большой Москворецкий мост, улицы Москворецкая и Варварка, информирует АГН «Москва».
Как ранее писал News.ru, 25 декабря в Московском регионе ожидается до 9 градусов мороза, а также слабый непрерывный снег и гололедица, местами сильная.