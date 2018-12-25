ЦОДД просит водителей пересесть на общественный транспорт

https://news.ru/storage/news/46ae3a8ffc2a3fdfea6cae5f2b057713/050d7245-7ba0-4f56-b996-8a44b9c87552_850.jpg Антон Кардашов/АГН «Москва»

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автомобилистов Москвы пересесть на общественный транспорт.

«В Москву прибывают дети с разных регионов страны в преддверии Общероссийской новогодней елки, которая состоится 26 декабря. Для обеспечения детской безопасности на столичных дорогах будут вводиться временные ограничения движения», — говорится в сообщении ЦОДД.

В пресс-службе напомнили о том, что 26 декабря с 8:30 до 15:00 будут перекрыты площадь Васильевский Спуск, Большой Москворецкий мост, улицы Москворецкая и Варварка, информирует АГН «Москва».

Как ранее писал News.ru, 25 декабря в Московском регионе ожидается до 9 градусов мороза, а также слабый непрерывный снег и гололедица, местами сильная.