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ЦОДД просит водителей пересесть на общественный транспорт

Антон Кардашов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автомобилистов Москвы пересесть на общественный транспорт.

«В Москву прибывают дети с разных регионов страны в преддверии Общероссийской новогодней елки, которая состоится 26 декабря. Для обеспечения детской безопасности на столичных дорогах будут вводиться временные ограничения движения», — говорится в сообщении ЦОДД.

В пресс-службе напомнили о том, что 26 декабря с 8:30 до 15:00 будут перекрыты площадь Васильевский Спуск, Большой Москворецкий мост, улицы Москворецкая и Варварка, информирует АГН «Москва».

Как ранее писал News.ru, 25 декабря в Московском регионе ожидается до 9 градусов мороза, а также слабый непрерывный снег и гололедица, местами сильная.


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