Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) призвали москвичей быть осторожнее в непогоду.
Ранее Гидрометцентр сообщил, что «жёлтый» уровень погодной опасности будет действовать в Московском регионе с 10 до 12 июля.
Не парковаться под деревьями и щитами, держать дистанцию и не превышать скорость. И внимательнее на переходах — это просьба ко всем, — говорится в сообщении центра.
Лето, кажется, сломалось, и сегодня в столице опять обещают грозу с сильным ветром.— ЦОДД (@gucodd)
Рекомендации те же: не парковаться под деревьями и щитами, держать дистанцию и не превышать скорость. И внимательнее на переходах - это просьба ко всем.
pic.twitter.com/LJ109cBzPg 10 июля 2019 г.
Как писал News.ru, заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал о том, что ожидает жителей России в августе.