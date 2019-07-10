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Президент Российской секции Международного общества прав человека, правозащитник Владимир Новицкий в разговоре с News.ru прокомментировал новость о том, что ФСИН и СПЧ предложили запретить заключать под стражу в России беременных женщин, женщин с малолетними детьми и инвалидов I и II групп за исключением обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях. Он предложил расширить инициативу и освободить от нахождения в СИЗО вышеперечисленных групп граждан, совершивших или подозреваемых в совершении ненасильственных преступлений.

Представим, что человек нечаянно отправил письмо за границу и было решено, что в нём он разгласил государственную тайну. Такой человек подлежит ответственности по 275 статье УК РФ (государственная измена), где...