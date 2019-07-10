Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) призвали москвичей быть осторожнее в непогоду.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что «жёлтый» уровень погодной опасности будет действовать в Московском регионе с 10 до 12 июля.

Не парковаться под деревьями и щитами, держать дистанцию и не превышать скорость. И внимательнее на переходах — это просьба ко всем, — говорится в сообщении центра.

Как писал News.ru, заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал о том, что ожидает жителей России в августе.

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