https://static.news.ru/photo/bc790c4c-b3be-11e9-ae07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Многие страны руководствуются рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и устанавливают предел скорости для машин в городах в 50 километров в час, предупредили в Центре организации дорожного движения Москвы. По данным ведомства, в некоторых государствах за нарушение этого правила можно угодить в тюрьму.

Туристам следует заранее узнать местные ПДД, отметили там.

За нарушение можно не только получить штраф, но и срок в местной тюрьме. А это — ну такие себе каникулы, — добавили в Twitter ЦОДД.

Отправляетесь в отпуск за границу? Заранее узнайте, какой скоростной режим в стране. Во многих государствах по рекомендации ВОЗ в населённых пунктах не ездят быстрее 50 км/ч. За нарушение можно не только получить штраф, но и срок в местной тюрьме. А это - ну такие себе каникулы. pic.twitter.com/WofTQfAsFd — ЦОДД (@gucodd) 31 июля 2019 г.

Как ранее писал News.ru, Госавтоинспекция предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч до трёх тысяч рублей. Сейчас сумма в шесть раз ниже.