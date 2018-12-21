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ЦОДД предупредил москвичей о заносах на дорогах

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Центр организации дорожного движения призвал столичных автомобилистов быть более осторожными на дорогах из-за снегопадов, которые продлятся до конца недели.

«До воскресенья из-за снегопадов ждём заносов на дорогах. За рулём, любуясь на зимнюю красоту, не забывайте о внимательности, осторожности и дистанции», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

22 декабря в Москве ожидается минус 3−5 градусов утром и минус 1−3 градуса вечером. 23 декабря сохранится «по-зимнему комфортная погода со среднесуточной выше нормы на 3−5 градусов», рассказали в «Фобосе».

Как писал News.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жители и гости Москвы будут отмечать Новый год со снегом. По его словам, на городских улицах образуется «хороший и красивый снежный покров».


#москва #дороги #ЦОДД
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