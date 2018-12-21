ЦОДД предупредил москвичей о заносах на дорогах

https://news.ru/storage/news/1193784d32f216375a99cf3662076085/ba65211f-2571-4950-8b15-3eeb715e80ba_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Центр организации дорожного движения призвал столичных автомобилистов быть более осторожными на дорогах из-за снегопадов, которые продлятся до конца недели.

«До воскресенья из-за снегопадов ждём заносов на дорогах. За рулём, любуясь на зимнюю красоту, не забывайте о внимательности, осторожности и дистанции», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Хороший декабрь в этом году. Настоящий, снежный, красивый. Но у всего есть оборотная сторона - до воскресенья из-за снегопадов ждем заносов на дорогах.

За рулем, любуясь на зимнюю красоту, не забывайте о внимательности, осторожности и дистанции. Хороших выходных! pic.twitter.com/MTlDyzxCef — ЦОДД (@gucodd) 21 декабря 2018 г.

22 декабря в Москве ожидается минус 3−5 градусов утром и минус 1−3 градуса вечером. 23 декабря сохранится «по-зимнему комфортная погода со среднесуточной выше нормы на 3−5 градусов», рассказали в «Фобосе».

Как писал News.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жители и гости Москвы будут отмечать Новый год со снегом. По его словам, на городских улицах образуется «хороший и красивый снежный покров».