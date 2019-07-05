Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Серьёзные заторы ожидаются в столице вечером 5 июля, сообщили в Центре организации дорожного движения.

Пробки будут на центральных улицах, вылетных магистралях и Третьем транспортном кольце, отметается в Twitter-аккаунте ведомства.

Водителям, желающим добраться до пункта назначения быстро, следует выезжать до трёх часов дня или дождаться окончания сложной дорожной ситуации.

Ждём заторов в центре (в Богословском пер., Большом Палашевском пер. и Вспольном пер. не проехать — меняют асфальт), на ТТК и вылетных, — добавили в ЦОДД.

Как писал News.ru, ранее ЦОДД выяснил, что более половины зафиксированных на столичных дорогах нарушений за первые пять месяцев 2019 года связаны с превышением скоростного режима.

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