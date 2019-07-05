https://static.news.ru/photo/9197a412-9f1d-11e9-a991-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Серьёзные заторы ожидаются в столице вечером 5 июля, сообщили в Центре организации дорожного движения.
Пробки будут на центральных улицах, вылетных магистралях и Третьем транспортном кольце, отметается в Twitter-аккаунте ведомства.
До завершения рабочего дня и дачных пробок еще несколько часов. Ждем заторов в центре (в Богословском, Б.Палашёвском и Вспольном не проехать - меняют асфальт), на ТТК и вылетных. Хотите доехать быстро - выезжайте до 15 часов. А если есть возможность, дождитесь окончания часа пик pic.twitter.com/aXOJCAQrzr