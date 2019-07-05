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Шестнадцать тысяч доз вакцины против гепатита А доставлены вертолётом санавиации в город Тулун. Он больше других пострадал от наводнения, которое произошло в Иркутской области.

Две трети груза в пострадавший район привезли за день до этого, остальное — 5 июля, сообщили в правительстве региона. Там уточнили, что в общей сложности иммунизацию проводят около полусотни бригад...