На сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) появился список с адресами расположения всех камер фотовидеофиксации в Москве.
Вы просили - мы сделали. Адреса расположения всех камер фотовидеофиксации теперь на нашем сайте (без СМС и регистрации):— ЦОДД (@gucodd)
https://t.co/E8HoQhzFCT
P.S. Кстати, это был не секрет. Камеры отлично видно издалека, и каждый навигатор о них знает.
pic.twitter.com/gnY98fLJfS 9 июля 2019 г.
Информация находится в свободном доступе. 2476 камер расположены на улицах столицы, чтобы контролировать движение автомобилистов.
Как ранее писал News.ru, Госавтоинспекция предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч до трёх тысяч рублей. Сейчас сумма в шесть раз ниже.