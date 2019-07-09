Фото: Сергей Булкин/News.ru

На сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) появился список с адресами расположения всех камер фотовидеофиксации в Москве.

Информация находится в свободном доступе. 2476 камер расположены на улицах столицы, чтобы контролировать движение автомобилистов.

Как ранее писал News.ru, Госавтоинспекция предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч до трёх тысяч рублей. Сейчас сумма в шесть раз ниже.

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