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Утечку радиации на затонувшей в 1989 году подлодке «Комсомолец» зафиксировали учёные в акватории северной Норвегии на границе с Мурманской областью. Уровень радиации превышает предельную норму в 100 тысяч раз.

Учёные бьют тревогу, потому что некоторое время назад на этом месте уровень радиации был в норме. Однако пока серьёзной угрозы для рыболовства в Норвежском море нет, сообщили в Институте морских...