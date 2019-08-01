Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Столичные власти согласовали новую акцию в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Мероприятие пройдёт 10 августа на проспекте Академика Сахарова, рассказал первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

По его словам, организатором Еленой Русаковой заявлена численность мероприятия до 100 тысяч человек, передаёт «Интерфакс». Митинг назначен на 14 часов и продлится два часа. Возле дома № 9 по проспекту...