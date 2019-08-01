Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Столичный Центр организации дорожного движения опубликовал плакаты новозеландского транспортного агентства, рассказывающие о превышении допустимой скорости в городе.

Максимальная разрешённая скорость в населённых пунктах страны — 50 километров в час, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

Жуткая рекламная пауза прямиком из Новой Зеландии, — подчеркнули там.

Как ранее писал News.ru, Госавтоинспекция предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч до трёх тысяч рублей. Сейчас сумма в шесть раз ниже.

News.ru в соцсетях