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ЦОДД: Москва нуждается в сотнях светофоров

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Порядка 800 светофоров необходимо установить в столице, заявил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

«Установить этот цветной „трёхглазик“ — недешёвое удовольствие», — сказал он, добавив, что сейчас в городе функционируют около 40 тысяч светофоров.

Юрьев отметил, что в 2018 году были построены и реконструированы светофоры по 34 адресам.

«Из них 12 реконструировали, переделали с учетом изменившейся дорожной ситуации, и 22 — полностью новые. Места установки новых светофоров выбирались по согласованию с ГИБДД. Решающий фактор — аварии с пешеходами», — цитирует главу ЦОДД АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что самые серьёзные пробки на дорогах Москвы ожидаются в день проведения Кремлёвской ёлки, на которую приедут дети со всей России. Дорожная ситуация может ухудшиться до максимальных 10 баллов. На сегодняшний день число машин в столице выросло раньше прогнозируемых чисел из-за проведения фестиваля «Путешествие в Рождество».


#москва #ЦОДД
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