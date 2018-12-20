ЦОДД: Москва нуждается в сотнях светофоров

https://news.ru/storage/news/8615001d637b5b19617d5dffa0a45200/f9cb3099-d71b-45a6-97b3-b960a51ed54d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Порядка 800 светофоров необходимо установить в столице, заявил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

«Установить этот цветной „трёхглазик“ — недешёвое удовольствие», — сказал он, добавив, что сейчас в городе функционируют около 40 тысяч светофоров.

Юрьев отметил, что в 2018 году были построены и реконструированы светофоры по 34 адресам.

«Из них 12 реконструировали, переделали с учетом изменившейся дорожной ситуации, и 22 — полностью новые. Места установки новых светофоров выбирались по согласованию с ГИБДД. Решающий фактор — аварии с пешеходами», — цитирует главу ЦОДД АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что самые серьёзные пробки на дорогах Москвы ожидаются в день проведения Кремлёвской ёлки, на которую приедут дети со всей России. Дорожная ситуация может ухудшиться до максимальных 10 баллов. На сегодняшний день число машин в столице выросло раньше прогнозируемых чисел из-за проведения фестиваля «Путешествие в Рождество».