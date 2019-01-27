Учителей в Саратове заставили собирать снег в мешки

https://news.ru/storage/news/1dcd467b55f11ee0ab2d28fe5b62232f/9205adc3-0abd-4c37-b0ea-0c8f08813e54_850.jpg Папа дирекшионера /Twitter

Саратовских учителей вывели на «субботник» в 20-градусный мороз и заставили собирать снег в мешки для опавшей листвы. Фотографии происходящего появились в Twitter.

«Аномальные снегопады требуют использовать все резервы, но должен быть здравый смысл во всём. Может, кому-то из чиновников голову отморозило. Если не фейк, и факт с учителями имел место, надо пресекать такое отношение к людям», — написал в Telegram-канале депутат Госдумы Николай Панков.

Учителя тем временем на субботнике, и за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз мешками и лопатами снег убирать? pic.twitter.com/Jr9XgLI5jB — Папа дирекшионера (@vsedostalo20raz) 26 января 2019 г.

Саратов уже несколько недель страдает от аномальных снегопадов.

Ранее News.ru писал о том, что жительница Саратова вышла на улицы заснеженного города в купальнике и с утюгом. Таким образом, по её словам, она намерена растопить снег посреди зимы.