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Учителей в Саратове заставили собирать снег в мешки

Папа дирекшионера /Twitter

общество [ версия для печати ]

Саратовских учителей вывели на «субботник» в 20-градусный мороз и заставили собирать снег в мешки для опавшей листвы. Фотографии происходящего появились в Twitter.

«Аномальные снегопады требуют использовать все резервы, но должен быть здравый смысл во всём. Может, кому-то из чиновников голову отморозило. Если не фейк, и факт с учителями имел место, надо пресекать такое отношение к людям», — написал в Telegram-канале депутат Госдумы Николай Панков.

Саратов уже несколько недель страдает от аномальных снегопадов.

Ранее News.ru писал о том, что жительница Саратова вышла на улицы заснеженного города в купальнике и с утюгом. Таким образом, по её словам, она намерена растопить снег посреди зимы.


#чиновники #Саратов #учителя #снег
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