https://static.news.ru/photo/a61b697c-a333-11e9-8ada-fa163e074e61_1024.jpg Николай Цискаридзе Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Артист балета Николай Цискаридзе считает, что журналист «Рустави 2» оскорбил самого себя, обматерив в прямом эфире президента России. Речь идёт о выходке Георгия Габунии, которая едва не обернулась новым ухудшением отношений между Россией и Грузией.

Он оскорбил в этот момент самого себя. Являясь грузином, я не могу относиться к этому по-другому. Я этим очень сильно возмущен. Так считает абсолютно любой кавказец, — написал танцовщик в своей колонке на сайте издания Sputnik.

Цискаридзе признаёт, что каждый имеет право на своё мнение, но делать это в такой форме с экранов телевизоров не приемлемо:

Пожалуйста, делайте какие угодно заявления, на площади, еще где-то, но когда вы делаете это как журналист — это переходит всякие границы. Человек имеет право на свое мнение. Но есть общепринятые нормы морали. И это недостойно!

Также артиста балета возмутило, что в своей грубой брани телевизионщик насмехался над умершими родителями Владимира Путина.

Когда вы задеваете память людей, которых не знали, которые не имеют к вам никакого отношения, более того, даже к тем, кто является вашими слушателями, — это очень низко. Это я говорю как круглая сирота, человек, у которого все близкие в мире ином, — заключил он.

7 июля Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. на телеканале «Рустави 2» нецензурно выругался в адрес Путина. Это привело к стихийной акции протеста в Тбилиси. Сотни жителей столицы среди ночи собрались перед зданием редакции, чтобы выразить своё возмущение. Люди пытались ворваться в помещения, различными предметами забрасывали здание телекомпании.

Каналу пришлось прервать вещание на несколько часов. На следующее утро стало известно, что Габунию отстранили от эфира на два месяца.

Официальный Тбилиси назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили.

В ответ на выходку журналиста 9 июня Госдума инициировала экономические санкции. Однако Путин заявил, что это чрезмерная реакция.

В свою очередь в грузинском парламенте заговорили о возможности восстановления отношений между странами. Депутат от партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия заявил, что это очень достойный поступок со стороны президента России, несмотря на всё произошедшее безобразие. Он выразил надежду, что Путин знает о реакции грузин на выходку Габунии. Ломия подчеркнул, что в их стране подобные ругательства «даже врагам говорить нельзя».

Депутат добавил, что оппозиционные силы получили большие деньги за то, чтобы дестабилизировать ситуацию в Грузии, а также максимально испортить отношения с Россией, писал News.ru.