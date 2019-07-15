Тенденция к защите животных, которых используют в развлекательных целях, в последние годы прослеживается по всему миру. Многие страны отказываются от цирков, обосновывая это жестокими методами дрессировки, невозможностью создать подобающие условия содержания, а также пагубным влиянием таких зрелищ на психику подрастающего поколения. Первой страной, которая законодательно запретила использование диких животных в цирках стала Австралия. Её примеру последовали и другие страны, такие, как Греция, Боливия и Колумбия. Совсем недавно был введён запрет на размещение цирков-шапито в столице Ингушетии.

Изменения, направленные на контроль содержания животных в последнее время всё чаще вносятся и в российское законодательство. В конце 2018 года Госдума приняла закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому владельцам запрещается избавляться от них без передачи другому владельцу, а также усыплять без медицинских показаний. Это произошло спустя восемь лет после того, как документ был внесён в нижнюю палату парламента. А в июле глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому Россельхознадзор с 2020 года будет выдавать лицензии на использование животных для «культурно-зрелищных целей». Ведомство начнёт следить за содержанием зверей в зоопарках, цирках и дельфинариях.

На этом обсуждение инициатив по изменению правил содержания братьев наших меньших не закончились. В Госдуме задумались о запрете цирков с животными. Об этом News.ru рассказал член Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Александр Василенко. По его словам, в начале июля в нижнем парламенте состоялись слушания, на которых поднимались эти темы. В частности, на повестку был вынесен вопрос цирков с животными и их дрессировка.

Мы обсуждаем вопрос о том, нужно ли запретить цирки или нет. Существуют очень разнообразные точки зрения. Сейчас все документы разосланы в правительство Александр Василенко член Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды

Как при этом отметил Александр Василенко, комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды принял решение, что правительство согласование этих документов необоснованно затягивает.

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, в свою очередь, рассказал, что тема цирков изначально подана обществу в неправильном свете.

От цирков отказались следующие страны: Боливия, Колумбия, Латвия, Греция и Перу. Теперь я назову страны, где цирк с животными разрешен и где этот вопрос остро не стоит, несмотря на нападки со стороны зоозащитников: США, Япония, Россия, Германия, Италия, Франция, Китай. Страны, где разрешены выступления с животными, — серьёзные, с высоким уровнем жизни. Эдгард Запашный директор Большого Московского государственного цирка

При этом он отметил, что страны из второго списка имеют в отличие от первого высокий уровень культуры, и традиции цирка в них выведены в ранг искусства. Артист высказал предположение, что большое количество нарушений и проявлений насилия по отношению к животным происходило как раз-таки там, где выступления с ними были запрещены. Деятельность таких артистов дискредитировала само понятие цирка, заявил Запашный. По этой причине, как отметил артист, он поддерживает то, что в этих странах ввели такой запрет и выступает за то, чтобы выявлять недобросовестных людей, которые плохо относятся к животным.

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка пояснил, что, если бы в странах, где выступления с животными разрешены, царила жестокость по отношению к ним, в Сеть регулярно попадали бы доказывающие это ролики. Запашный рассказал, что в его цирке трудятся 520 человек — половину их них составляют водопроводчики, сантехники, службы безопасности. Так как у всех этих людей есть телефоны, утечка, по словам артиста, происходила бы на постоянной основе.

Однако я не исключаю человеческого фактора. Ведь мы с вами регулярно получаем материалы о домашнем насилии, о том, как недобросовестные полицейские обворовывают людей или подбрасывают им наркотики, как доктора совершают либо намеренно, либо благодаря своей профнепригодности серьёзные ошибки, которые приводят к смертельным исходам. Но мы же с вами никогда не обобщаем — мы не говорим, что все доктора или все полицейские — уроды, — заявил Эдгард Запашный.

В качестве примера он привел историю о медведе, которого на протяжении нескольких лет в одной точке подкармливали дальнобойщики — животное выходило на дорогу и ему приносили консервы. В один день несколько других дальнобойщиков задушили этого медведя веревкой и сняли это на видео. По его мнению, такие истории не дают права обобщать и обвинять всех представителей этой профессии в жестокости.

Он отметил, что радикальные зоозащитные организации, хватаются за любое проявление человеческого фактора и тут же проецируют его на всех артистов цирка. Это, как считает Запашный, несправедливо.

Свою позицию по циркам в разговоре с News.ru также высказал известный актер и зоозащитник Леонид Ярмольник. Он согласился с Запашным в том, что большую роль в этом вопросе играет профессионализм дрессировщика. При этом актер отметил, что несмотря на то, что многие выросли на цирках, с учётом современных возможностей и технологий создавать представления можно и без использования труда животных. Методы дрессуры в любом случае построены на угрозах и запретах, заявил Леонид Ярмольник.

От добавил, что деятельность передвижных цирков в России не контролируется — животных перевозят в жутких условиях.