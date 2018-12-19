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ЦИК просит Генпрокуратуру проверить нарушения на выборах

Элла Памфилова Kremlin Pool/Global Look Press

Элла Памфилова

общество [ версия для печати ]

Глава Центризбиркома Элла Памфилова направила генеральному прокурору России Юрию Чайке обращение с просьбой взять под личный контроль расследование нарушений на муниципальных выборах в сентябре. В частности, речь идёт о так называемых каруселях в подмосковной Балашихе и о подсчёте голосов «с пристрастием» после голосования в Приморском крае, что стало причиной отмены второго тура.

Памфилова подчеркнула, что должны быть выявлены и наказаны именно заказчики и организаторы нарушений.

«Мной было направлено обращение генеральному прокурору Российской Федерации с просьбой взять под личный контроль и выявить всех заказчиков и исполнителей, поскольку эта вся ситуация негативным фоном ложилась и на повторные выборы», — цитирует РИА Новости слова главы ЦИК, сказанные на заседании.

Как ранее сообщал News.ru, Элла Памфилова анонсировала внедрение программы «Интерактивный рабочий блокнот УИК». Это, по её словам, позволит членам участковых комиссий полностью автоматизировать все процессы, начиная от протокола первого заседания комиссии и заканчивая финансовым отчётом.


#выборы #эллапамфилова #Генпрокуратура #Центризбирком
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