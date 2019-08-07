https://static.news.ru/photo/4afdebf4-b90f-11e9-bf1e-fa163e074e61_660.jpg Любовь Соболь Фото: Сергей Булкин/News.ru

Юристу Любови Соболь окончательно отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия.

Представитель Соболь Александр Помазуев назвал Центризбирком «ничтожным червяком, который не может принимать решения». Он добавил, что суд также отказывается принять их жалобу, передают vedomosti.ru .

Ранее ЦИК нашла у Соболь имущество за рубежом, что недопустимо на выборах. Кроме того, она предоставила 4940 подписей, которые необходимы для выдвижения кандидатуры в Мосгордуму, однако 680 из них оказались поддельными.

Как писал News.ru, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова уверена, что механизм сбора подписей для кандидатов на выборах следует изменить. По её мнению, это отвечает интересам избирателей.