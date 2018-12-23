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Цифровые репрессии начались в Facebook из-за выборов

imago stock&people/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Facebook заблокировал пятерых граждан США за медиаактивность во время выборов в Сенат в Алабаме в прошлом году. Они якобы хотели «подорвать» доверие электората к кандидату от республиканцев.

По словам политического аналитика и независимого журналиста Александра Асафова, сейчас общество стремительно меняется, а технологии занимают всё более значимые позиции. В связи с этим власти хотят контролировать данную сферу.

Он отметил, что столкнуться с последствиями таких намерений могут как иностранцы, так и сами американцы.

«Точно так же, как и „киберугрозы“, так и обвинения во „вмешательстве“ в политический процесс посредством соцсетей — это новый инструмент, который может быть использован и в политических обвинениях, и в личных», — подчеркнул эксперт.

Специалист отметил, что количество подобных «преступлений» будет только расти, так как предъявить обвинения «очень просто».

«Мы видим, что помимо журналистов из России, которые заведомо являются мишенью, жертвами репрессий становится все большее количество людей», — считает он.

Аналитик предполагает, что таким образом власть создаёт инструмент для воздействия на критиков её деятельности, передаёт ФАН.

Ранее News.ru писал, что уходящий год у Facebook явно не задался. Новости о социальной сети появлялись с пугающей частотой, причём большинство из них носили явно негативный характер. Если собрать и проанализировать все инфоповоды, может сложиться впечатление, что всё это — спланированная кампания, целиком и полностью направленная на подрыв репутации Facebook.


#сша #выборы #FACEBOOK #ВМЕШАТЕЛЬСТВО #репрессии
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