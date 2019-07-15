https://static.news.ru/photo/a749e9b8-a702-11e9-882f-fa163e074e61_1024.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Федеральный реестр недобросовестных опекунов может появиться в России. Гражданам из этого списка запретят усыновлять детей из интернатов и детских домов.

Если законопроект о вводе такого реестра будет принят, то суды будут отправлять всю информацию о недобросовестных опекунах в органы опеки. После этого её уже внесут в государственный реестр. Благодаря такой системе, недобросовестный опекун уже не сможет взять ребёнка из другого детского дома, переехав, например, в другой регион, отмечает РИА Новости .

Такая база данных поможет предотвратить устройство сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, которые лишены этого права по закону, — подчеркнула детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Ранее News.ru назвал регионы России, где чаще всего усыновляют детей. Лидерство в этом рейтинге удерживает Республика Тыва, где зафиксировано 29,7 случая на 100 тыс. населения. Следом идут Якутия (29,2) и Ненецкий автономный округ (20,5).