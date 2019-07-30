https://static.news.ru/photo/3199e0c2-b2e4-11e9-b1ad-fa163e074e61_660.jpg Владимир Бурматов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов увидел основания для серьёзных проверок из-за лесных пожаров. По мнению парламентария, речь может идти о сознательном причинении вреда «чёрными лесорубами».

Бурматов отметил, что информация правоохранительных органов и локализация очагов возгорания, которая часто совпадает с местами незаконной вырубки, указывают на сознательный поджог. Кроме того, обнаружены подтверждения того, что лес загорался одновременно с нескольких сторон, а также возгорался снова уже после тушения.

Депутат допустил, что поджоги были произведены при попустительстве местных властей или их молчаливом согласии.

Глава думского комитета подчеркнул, что на профилактику лесных пожаров ежегодно выделяют средства, однако масштабы бедствия только увеличиваются. Он призвал правоохранительные органы, надзорные ведомства и Счётную палату проверить освоение этих денег, передаёт « Политэксперт ».

Ранее News.ru писал, что МЧС России готово включиться в работу Росслесхоза и увеличить группировку, направленную для борьбы с лесными пожарами. В настоящее время количество огнеборцев в регионах незначительно, однако ведомство может увеличить его до 16 тысяч человек.