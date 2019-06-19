https://static.news.ru/photo/6d1c790a-92cf-11e9-8df3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина. Российский олигарх, не считающий себя таковым, обвинил архитектора приватизации в неэтичности.

Как известно, Владимир Лисин, № 2 российского Forbes, не считающий себя олигархом, любит анекдоты. Его сегодняшнее выступление на бюро РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей. — News.ru) как раз напомнило мне старый анекдот про то, что «умный мужчина не даёт женщине повода для обид. С другой стороны — умной женщине, чтобы обидеться, поводы не нужны». Претензии Владимира Сергеевича настолько анекдотичны, что Бюро не стало их рассматривать всерьёз и сняло вопрос с повестки, — написал Чубайс в Facebook .

Свой пост он проиллюстрировал отрывком из комедии Георгия Данелии «Афоня», на котором запечатлён товарищеский суд над главным героем.

Ранее издание РБК писало , что на заседании РСПП Владимир Лисин осудил риторику Анатолия Чубайса на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, выступая на форуме, глава «Роснано» назвал себя «единственным правильным олигархом» среди «неправильных». В связи с этим владелец НЛМК попросил союз дать этическую оценку подобным высказываниям.

Как писал News.ru, рейтинг 200 богатейших российских предпринимателей по версии журнала Forbes возглавил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием в $24 млрд. На втором месте в списке Forbes председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Ему принадлежит 84% акций компании, а также 100% акций транспортного холдинга Universal Cargo Logistics. Сумма его богатств оценивается в $21,3 млрд. В предыдущем рейтинге он занимал первую строку.