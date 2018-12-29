Что россияне просят у Деда Мороза

https://news.ru/storage/news/84323c63ab564e4b69730dee21e9e8e7/fc7c0320-a3d2-4172-b61c-cc92425c224f_850.jpg Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Деньги оказались не самым заветным желанием

В преддверии Нового года каждому хочется поверить в чудо. Сказку в жизнь россиян привносит Дед Мороз, к которому в праздник обращаются тысячи людей со всей страны. Чаще всего люди просят у зимнего волшебника здоровья себе и близким. Жители России также мечтают о мире во всём мире, а вот материальные блага в списке пожеланий отошли на третье место.

«Главный подарок, который россияне попросили бы у Деда Мороза, это здоровье себе, родственникам и всем людям (37%). Чаще всего такой подарок желают люди в возрасте от 60 лет и старше (45%) и женщины (42%)», — говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Денег у Деда Мороза попросили 9% опрошенных. В основном материальное благополучие является главным желанием более молодых россиян.

«Каждый двадцатый (5%) попросил бы у Деда Мороза квартиру, чаще остальных это желание назвали 25−34-летние (9%) и 18−24-летние (10%)», — отмечается в исследовании.

Жители России, помимо прочего, мечтают о карьерном росте и повышении зарплаты (5%), а также о процветании и стабильности страны (4%).

«Среди прочих желаний наши сограждане назвали понижение цен на все, благополучия в семье, путешествие для себя и своей семьи, дом для семьи, стабильности и спокойствия, благополучия для детей и внуков, закрыть все кредиты и долги», — говорится в исследовании.

За 2018 год Дед Мороз из Великого Устюга получил больше 200 тысяч писем. Дети в последнее время часто заказывают на Новый год дорогие гаджеты. Их зимний волшебник назвал меркантильными. Главный Дед Мороз страны посоветовал не загадывать на Новый год подарок в виде квартиры или машины. Исполнение этих желаний приведёт к одиночеству, считает он. Сергей Булкин/News.ru

Однако не все придерживаются такой позиции. Воспитанники детских домов, к примеру, попросили на Новый год люксовые подарки: обувь от Gucci и колонки JBL.

«Сегодня детские дома завалены подарками. У многих воспитанников по два ноутбука и три смартфона», — цитирует URA.RU руководителя общественной организации «Родительское собрание» Константина Долинина.

По его словам, специалисты, с которыми он общается, признают, что «детишки зажрались». При этом он отметил, что ориентация на дорогие подарки с известными лейблами сегодня свойственна большинству детей.

Александр Миронов, который более десяти лет работает Дедом Морозом в социально-реабилитационных центрах рассказал, что речь идет о вполне определенной тенденции. Он сталкивался с ситуациями, когда после получения подарков дети выбрасывали их.

«Один мальчик увидел, что из мешка Дед Мороз достал подарок, который он, как выяснилось, не хотел. Он разозлился и выбросил его. К сожалению, Дедушка Мороз сегодня превращается в службу доставки», — заключил Миронов.

Некоторые россияне при выборе самого желанного подарка проявили фантазию. Самым необычным запросом оказалась мечта стать звездой, как певица Бритни Спирс. Россияне также попросили зимнего волшебника наградить их способностью высыпаться за 4 часа, и сделать так, чтобы доллар стоил 26 рублей. Кроме того, Деду Морозу загадали депутатское кресло, «фарт по жизни» и возвращение в СССР.