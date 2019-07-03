https://static.news.ru/photo/31e28c38-9d67-11e9-afc8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Члены Совета Федерации Сергей Леонов и Иван Абрамов, а также депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Алексей Диденко внесли в нижнюю палату парламента законопроект об улучшении жилищных условий инвалидов. Документ, в частности, предлагает принимать людей с ограниченными возможностями здоровья на учёт независимо от их имущественного положения.

Авторы проекта подчеркнули, что изменения направлены на восстановление социальной справедливости по отношению к инвалидам. Сейчас они ущемлены в объёме мер социальной поддержки по обеспечению жильём. В частности, предлагается законодательно зафиксировать, что инвалиды и семьи с детьми-инвалидами принимаются на учёт нуждающихся в улучшении условий проживания вне зависимости от их имущественного положения, пишет « Парламентская газета ».

Ранее News.ru писал, что размер ежемесячных выплат гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы, увеличился с 5,5 до 10 тысяч рублей. Указ президента РФ вступил в силу 1 июля.