https://static.news.ru/photo/1bda439e-b483-11e9-a359-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/CivicChamber

Общественная палата (ОП) РФ обсудила применение закона об оскорблении власти. Мероприятие вёл глава комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По мнению участников дискуссии, с момента принятия документа в стране имели место не только «логичные случаи его применения», но и «не соответствующие духу закона», передаёт « МирТесен ». Российские власти в регионах стали «относительно широко» использовать новую норму КоАП, воспринимая как правонарушение «любую критику, выраженную в их сторону, нецензурными выражениями».

Штраф в 30 тысяч рублей по новой норме при первом её применении «является существенной для жителей регионов, поэтому вынесение наказаний по данной статье создавало ненужное напряжение в отношении граждан РФ и местных органов власти».

Как считает директор новостного агрегатора СМИ2 по развитию Юрий Синодов, наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей делает подвергшихся ему людей жертвами правоприменения в глазах журналистов. Он, в частности, предложил заменить первичный штраф прослушиванием курса истории или, если нарушение совершалось на эмоциях, — курса управления гневом.

Также участники мероприятия пришли к выводу, что в данной ситуации чиновникам стоит защищать свои честь и достоинство в частном порядке, не приравнивая себя к органам, осуществляющим в РФ госвласть.

Присутствующие на круглом столе решили предложить Конституционному Суду вынести рекомендации региональным судам о применении статьи 20.1 КоАП, а также определить, какие действия граждан не являются оскорблением власти и её символов и органов.

Как писал News.ru, ранее член ОП Александр Малькевич пожаловался в Генпрокуратуру на появление в соцсетях материалов, якобы оскорбляющих госсимволику. Всего речь идёт о более 100 подобных публикациях.