Игорь Каляпин Фото: facebook.com/sparta13101967

Председатель комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин намерен обратиться в прокуратуру. Он назвал действия полиции в отношении задержанных на митинге в Москве преступлением.

Правозащитник пояснил, что он с другими гражданами в течение трёх часов находится в автозаке. При этом никаких протоколов силовики не составляют.

Я буду писать в прокуратуру, но это происходит каждый раз после таких мероприятий, и массово, — заявил член СПЧ.

Кроме того, Каляпин раскритиковал задержания за якобы применение насилия к сотрудникам Росгвардии. Он сообщил, что в России привлекают только тех, кто хоть что-то допустил в отношении силовиков.

А массовые правонарушения сотрудников Росгвардии не находят никакой оценки, их ни к какой ответственности не привлекают, — сказал Каляпин.

Он подчеркнул, что находясь на акции, наблюдал нарушения закона исключительно со стороны сотрудников правоохранительных органов. Росгвардейцы задерживали случайных людей, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции применили силу к задержанным гражданам, которые уже лежали на земле. На кадрах, появившихся в Сети, видно, что силовики бьют людей дубинкой.

News.ru в соцсетях