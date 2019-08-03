Председатель комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин намерен обратиться в прокуратуру. Он назвал действия полиции в отношении задержанных на митинге в Москве преступлением.
Правозащитник пояснил, что он с другими гражданами в течение трёх часов находится в автозаке. При этом никаких протоколов силовики не составляют.
Я буду писать в прокуратуру, но это происходит каждый раз после таких мероприятий, и массово, — заявил член СПЧ.
Кроме того, Каляпин раскритиковал задержания за якобы применение насилия к сотрудникам Росгвардии. Он сообщил, что в России привлекают только тех, кто хоть что-то допустил в отношении силовиков.
А массовые правонарушения сотрудников Росгвардии не находят никакой оценки, их ни к какой ответственности не привлекают, — сказал Каляпин.
Он подчеркнул, что находясь на акции, наблюдал нарушения закона исключительно со стороны сотрудников правоохранительных органов. Росгвардейцы задерживали случайных людей, передаёт «
Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции применили силу к задержанным гражданам, которые уже лежали на земле. На кадрах, появившихся в Сети, видно, что силовики бьют людей дубинкой.