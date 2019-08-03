https://static.news.ru/photo/26107474-b5f9-11e9-83f7-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/News.ru

Признаки «отмывания денег» в деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального были найдены якобы ещё полтора года назад. Об этом утверждает член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте (СПЧ), экс-сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов.

В своё время Павел Зайцев — бывший адвокат и следователь — он находил документы где-то полтора года назад, когда там была история по поводу офиса, изымали документы, незаконно занимали офис... И он нашёл документы, которые он показывал, но он их докладывал официально о том, что есть признаки отмывания денег, — цитирует Кабанова РИА Новости .

Бывший сотрудник спецслужб отметил, что не считает дело о якобы «отмывании денег» сфабрикованным, «потому что на самом деле понятно, как эти деньги проходили».

Я не думаю, что тут какая-то просто натяжка, но реально понимаю, что на это очень долго закрывали глаза... Власть вела себя либерально очень долго, — продолжил Кабанов.

Он добавил, что теперь «игрушки закончились».

Как писал News.ru, ранее СК России завёл уголовное дело об отмывании денежных средств в отношении ФБК. По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники организации получили от третьих лиц порядка 1 млрд рублей.