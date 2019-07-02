https://static.news.ru/photo/a3741bbe-9cea-11e9-93a8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Член Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич пожаловался в Генпрокуратуру на появление в соцсетях материалов, якобы оскорбляющих госсимволику. Всего речь идёт о более 100 подобных публикациях.

С 22 мая по 21 июня наша комиссия провела мониторинг популярных соцсетей — «ВКонтакте», Facebook, Instagram. Нами было выявлено более 100 материалов, оскорбляющих государственную символику и тем самым оказывающих разрушительное влияние на общественную нравственность и гражданскую сознательность, — написал Малькевич в Facebook .

В связи с этим он обратился в Генпрокуратуру с просьбой принять меры к удалению антигосударственных публикаций, ограничению доступа к ресурсам, а также привлечению к ответственности администраторов данных аккаунтов.

Малькевич заявил, что первые нарушения «были зафиксированы в крупнейших пабликах „Вконтакте“ — MDK и „Борщ“».

Он полагает, что в стране нужно создать специальные структуры, «которые будут „вылавливать“ противоправную информацию».

Как писал News.ru, полиция в городе Котлас Архангельской области составила второй по счёту административный протокол о якобы «неуважении к власти» на местную продавщицу Светлану Бакшееву. Поводом послужили её высказывания в соцсети «ВКонтакте» про местного губернатора Игоря Орлова, который назвал противников мусорного полигона на станции Шиес «шелупонью».