https://static.news.ru/photo/c5f12206-b615-11e9-91bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Член Общественной палаты (ОП) Москвы Вадим Ковалёв отметил более спокойное поведение участников акции в Москве и полицейских, чем на аналогичном мероприятии 27 июля. По его словам, силовики якобы не были излишне жестоки с гражданами.

При этом общественник уточнил, что может ручаться только за то, что видел лично на Пушкинской и Трубной площадях. Он отметил, что многие оказавшиеся на акции люди просто живут рядом с местами её проведения.

Они оказывались в эпицентре этих ограждений, не могли попасть на свой маршрут, — заявил Ковалёв.

В связи с этим он призвал проводить митинги на проспекте Сахарова, где протестующие не помешают гражданам, не участвующим в акции, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что председатель комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин намерен обратиться в прокуратуру. Он назвал действия полиции в отношении задержанных на митинге в Москве преступлением.