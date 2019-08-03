https://static.news.ru/photo/910fa93e-b5fe-11e9-a398-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Количество участников московской акции в поддержку незарегистрированных депутатов в Мосгордуму 3 августа оказалось существенно ниже, чем неделей ранее. Об этом заявил представитель Общественной палаты России Александр Малькевич.

По его мнению, этому способствовала проведённая в социальных сетях разъяснительная работа об основных положениях закона о массовых мероприятиях.

Довольно качественная профилактика, которую через социальные сети вели, объясняя, что бывает и что может быть за нарушение закона, что это всё не игра, — цитирует Малькевича РИА Новости .

Он выразил уверенность, что профилактику и разъяснения нужно продолжать. Помимо этого, считает он, необходимо переосмыслить законодательство о массовых мероприятиях, сделать его «более понятным».

Сопутствующим фактором снижения гражданской активности стала и дождливая погода. В итоге протесты, уверен Малькевич, пошли на спад.

В Интернете люди выкладывают видео с акции. Одного из участников задержали, когда тот пытался развернуть флаг России. Другой мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде. Третьего силовики избили дубинкой после того, как повалили на землю.