https://static.news.ru/photo/0f6339a8-98b9-11e9-9dc2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Количество осуждённых, которых условно-досрочно освободили от отбывания наказания, снижается с каждым годом. Это следует из данных, предоставленных News.ru ФСИН России.

Если в 2017 году по УДО вышли 56 169 человек, то в 2018 году уже 50 958. И данные за I квартал 2019 года о росте не говорят: по УДО освободились 11 425 человек.

Ранее News.ru писал, что суд отказал бывшему главе ФСИН Александру Реймеру в условно-досрочном освобождении. Летом 2017 года главного тюремщика страны приговорили к восьми годам колонии общего режима.

По версии следователей, в 2010 году он совместно с сообщниками разработал мошенническую схему: заключались контракты на закупки электронных браслетов по завышенным ценам. Сумму ущерба следствие оценило в 2,7 млрд рублей.