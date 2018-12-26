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Число унылых и разочарованных россиян возросло к Новому году

Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Доля уставших и грустных россиян увеличилась с 8 до 19 и с 4 до 10 процентов в сравнении с декабрем прошлого года. А доля разочарованных жителей возросла с 3 до 10 процентов. При этом около половины опрошенных чувствуют радость и ожидают перемен к лучшему в наступающем году.

В опросе, который проводил ВЦИОМ, участвовало 1600 респондентов. По признанию участников, им пришлось снизить расходы на январские праздники с 14,3 до 13,5 тысячи рублей. Кроме того, снизилось количество денег, выделяемых на подарки. При этом отказаться от получения подарков в эти праздники готовы вдвое больше людей, чем от их дарения: 27% и 13% соответственно.

80% респондентов будут встречать Новый год дома.

Ранее News.ru писал о том, что россияне признали Филиппа Киркорова лучшим музыкантом уходящего 2018 года. Одним из лидеров рейтинга оказался Сергей Шнуров.


#опросы #статистика #новыйгод
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