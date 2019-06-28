https://static.news.ru/photo/9045968c-9b30-11e9-b11b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский сообщил о значительном снижении уклоняющихся от прохождения военной службы призывников.

Если раньше мы говорили о 20 тысячах, то сейчас говорим о какой-то тысяче, — цитирует РИА Новости Бурдинского.

По его словам, за шесть лет количество призывников, имеющих среднее профобразование, увеличилось почти на 10%, в 2018 году их было более половины (54%). А высшее образование сейчас есть практически у пятой части всех призывников.

Как писал News.ru, Минобороны РФ предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Изменения касаются процедуры прохождения медкомиссии. В первую очередь речь идёт о расширении полномочий призывных комиссий. Врачи смогут перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку. Ещё одной важной поправкой станет замена понятия «осмотр» на «освидетельствование».