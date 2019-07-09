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Количество уголовных дел, возбуждённых по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды), снизилось вдвое.

Причиной этого стала её частичная декриминализация с января 2019 года. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на канале «Эфир» .

На общем фоне снижения преступлений экстремистской направленности на 20% число деяний, предусмотренных ст. 282 УК РФ, после ее частичной декриминализации с января 2019 года сократилось вдвое, — заявил он.

Президент РФ Владимир Путин в конце 2018 года подписал закон, частично декриминализирующий статью 282 УК РФ. Он подчеркнул, что заводить уголовные дела об экстремизме без веских оснований, только для «накручивания статистики» недопустимо.

Ранее News.ru писал о том, что гражданам России, имеющим деньги, замороженные банком из-за подозрений в террористической или экстремистской деятельности, может быть запрещено членство в некоммерческих организациях (НКО). С такой инициативой выступило правительство страны.