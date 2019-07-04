https://static.news.ru/photo/25bcd02a-9e12-11e9-8858-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Машины скорой помощи в 2018 году не успели довести до лечебных учреждений 6,8 тысячи человек, что на 24% превысило показатели десятилетней давности.

В Минздраве рост числа умерших в скорых связали с тем, что медицинские автомобили стали быстрее приезжать к пациентам. Доля вызовов со временем доезда до пациента менее чем за 20 минут по отношению к общему числу вызовов возросла с 82,5% в 2009 году до 89,4% в 2018 году, сообщает RT .

Если раньше пациенты в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии умирали до приезда выездной бригады скорой медицинской помощи, то сейчас бригада успевает начать оказание помощи таким пациентам, а также доставить их в стационар. Однако часть пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии всё же умирают на этапе медицинской эвакуации, — приводит объяснение Минздрава издание.

В 2018 году бригады скорой помощи совершили 43,9 млн выездов.

Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин поручил Минздраву провести совместно с властями субъектов анализ уровня средней заработной платы сотрудников скорой помощи. Доклад о проделанной работе глава ведомства Вероника Скворцова должна представить до 15 августа. Кроме того, министерству надлежит внести ясность в принятие медработниками решения об увеличении объёма и кратности применения наркотических и психотропных веществ.