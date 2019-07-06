Фото: 38.mchs.gov.ru

Избитая в Ингушетии девочка, скорее всего, проведёт в московской больнице один–два месяца, сообщила уполномоченный по правам ребёнка при главе республики Зарема Чахкиева.

По её словам, в настоящее время пострадавшая находится в реанимации, где приходит в себя после наркоза. Врачи сказали, что на 100% одну руку они уже ей спасли, насчёт второй пока...