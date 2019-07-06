Фото: 38.mchs.gov.ru

С 13 до 11 человек сократилось число пропавших без вести людей в Иркутской области, оказавшейся в зоне бедствия из-за сильного наводнения.

Погибшими считаются 22 человека, числятся без вести пропавшими 11 человек. Розыск продолжается, — сказал ТАСС представитель регионального МЧС.

Ранее News.ru писал, что из-за разрушительного наводнения в Иркутской области в зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 29 млрд рублей.

Утром 6 июля представители МЧС по области заявили о снижении уровня воды в реках Белая, Ия, Уда и Бирюса.

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