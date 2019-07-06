С 13 до 11 человек сократилось число пропавших без вести людей в Иркутской области, оказавшейся в зоне бедствия из-за сильного наводнения.
Погибшими считаются 22 человека, числятся без вести пропавшими 11 человек. Розыск продолжается, — сказал
ТАССпредставитель регионального МЧС.
Ранее News.ru писал, что из-за разрушительного наводнения в Иркутской области в зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 29 млрд рублей.
Утром 6 июля представители МЧС по области заявили о снижении уровня воды в реках Белая, Ия, Уда и Бирюса.