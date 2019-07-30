https://static.news.ru/photo/96c40a42-b2b5-11e9-aba3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Количество проблемных объектов долевого строительства в РФ с начала 2019 года увеличилось в два раза. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка.

Он уточнил, что число таких новостроек возросло c 894 до 1845. Кроме того, с 38,7 до 44 тысяч выросло количество обманутых дольщиков. По словам Чайки, причины данного явления требуют «глубокого анализа».

Генпрокурор также добавил, что в России по-прежнему выявляются нарушения, связанные с установлением необоснованных тарифов на коммунальные услуги и деятельностью региональных операторов, которые занимаются утилизацией отходов, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что вице-премьер Виталий Мутко предложил выделять обманутым дольщикам квартиры в готовых или достраиваемых домах вместо незаконченных зданий, где они покупали жильё. Он отметил, что возможность внесения соответствующих изменений в законодательство может быть рассмотрена в ходе осенней сессии Госдумы.