https://static.news.ru/photo/001462ba-b790-11e9-9586-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Правительство Амурской области заявляет, что число подтопленных из-за паводка жилых домов за сутки сократилось с 54 до 30. В регионе действует режим ЧС.

На территории области остаются подтопленными 30 жилых домов, 1152 приусадебных участка (за сутки — плюс 42), эвакуировано 2389 человек, в том числе 822 ребенка, — сообщается на сайте правительства.

Паводок привёл к разрушению 11 мостов и 132 участков дорог регионального значения.

Дорожными организациями на сегодняшний день восстановлены проезды на 41 участке автомобильных дорог, — уточняется в заявлении властей региона.

Предварительная сумма ущерба от наводнения в Амурской области оценивается в 3,5 млрд рублей. Власти региона обратились за финансовой помощью к Москве. Пострадавшим от паводка уже начали выплачивать адресную помощь. Из регионального бюджета на это направлено более пяти млн рублей. Так, 407 семей получили по 10 тысяч рублей в связи с утерей жизненно важного имущества и 41 семья по 30 тысяч за утерю единственного жилья, писал News.ru.