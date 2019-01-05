Оливье стал причиной массовых отравлений в Петербурге

https://news.ru/storage/news/514fb60193cb159de352bb6c510fae02/b87bc359-0afc-4f2a-bd14-60a151f9b194_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Около 500 человек были госпитализированы с отравлением в Петербурге за первые три дня нового года. У пациентов врачи наблюдают симптомы кишечной инфекции.

1 января в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга на машинах скорой помощи было доставлено 124 человека с подобной проблемой, сообщает «Доктор Питер». 2 января их число выросло до 173 человек, а 3 января — до 197.

Количество заболевших растёт с увеличением степени несвежести оливье, приготовленного к новогоднему столу, отмечается в издании.

Ранее News.ru сообщал, что Роскачество посоветовало россиянам ингредиенты для салата оливье. Эксперты выбрали лучшие горошек, маринованные огурцы и докторскую колбасу для блюда.