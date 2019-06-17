https://static.news.ru/photo/21708880-90f8-11e9-bde5-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Свыше 700 тысяч обращений направили россияне на прямую линию с президентом Владимиром Путиным.

Более 50% из них поступило по телефону. На втором месте СМС и ММС — их на имя главы государства пришло свыше 200 тысяч. Ещё около 26 тысяч обращений было направлено ему в соцсетях и свыше 32 тысяч поступило на сайт moskva-putinu.ru, сообщает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, прямая линия стартует в полдень 20 июня. Она будет транслироваться по Первому каналу, «России 1», «России 24», НТВ, ОТВ и каналу «Мир». В 2018 году её продолжительность составила 4 часа 20 минут.