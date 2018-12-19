Россиян заела тоска по СССР

https://news.ru/storage/news/85e290123ca853b1c00def21ae9f762e/25cdc0a1-55e5-4b19-b685-b062f43128b7_850.jpg Sergey Kovalev/Global Look Press

Количество россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за последнее десятилетие. Таковы результаты социологического опроса, проведенного Левада-Центром.

Сейчас такого мнения придерживаются 66% опрошенных, в 2017 году их было 58%, а до этого на протяжении 10 лет показатель не поднимался выше 61%. Абсолютный рекорд был зафиксирован в 2000 году, когда сожаления в связи с распадом Советского Союза высказывали 75% россиян, пишут «Ведомости».

Согласно новому опросу, 60% опрошенных считают, что краха СССР можно было избежать. Этот показатель также стал максимальным за 13 лет. Большинство ностальгирующих по СССР являются людьми в возрасте от 55 лет и старше, хотя в последние два года такие настроения растут и среди 18−24-летних россиян.

Главными причинами, по которым россияне тоскуют по СССР, являются разрушение единой экономической системы (52%), потеря чувства великой державы (36%), а также рост ожесточённости и недоверия (31%).

Как сообщал ранее News.ru, за последние пять лет граждане России стали позитивнее относиться к иммигрантам. Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, население поддерживает въезд молодых и образованных русскоязычных граждан других стран.