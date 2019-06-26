https://static.news.ru/photo/b24e246c-981d-11e9-9f47-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Количество москвичей, страдающих наркозависимостью, снизилось в 2018 году на 11,7%. Об этом заявил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн. По его словам, тенденция к снижению числа наркозависимых в Москве является ежегодной. Так, в 2018 году столичная наркологическая служба зарегистрировала 23 887 страдающих от зависимости, при этом в 2017 их было 27 044.

Он отметил, что в 2018 на 100 тыс. человек приходилось 191 больных синдромом зависимости от наркотиков, а в 2017 их было 218.

Последние годы эксперты наблюдают реальное снижение спроса на наркотики. Оздоровление населения происходит преимущественно за счёт молодых людей. Поколение Z практически не имеет пагубных пристрастий. Они получают удовольствие от других вещей – занятий спортом, карьерных достижений и материального благополучия, – цитирует Брюна « Интерфакс ».

Главный нарколог подчеркнул, что контингент, употребляющий наркотические средства, становится старше, переходит в другую возрастную группу, а новые случаи зависимости встречаются всё реже.

Как ранее писал News.ru, Брюн отметил снижение уровня наркомании и алкоголизма среди подростков. Однако, при этом он обратил внимание на существование данной проблемы в студенческой среде.