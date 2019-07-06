https://static.news.ru/photo/1811c12a-9f88-11e9-81fb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов считает, что количество бюджетных мест в вузах требуется увеличить на 25%. Свои доводы он изложил в письме министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову.

Депутат отметил, что министерство предложило новую методику распределения контрольных цифр приёма (КЦП), но, по его мнению, необходимо не её менять, а увеличивать доступность бесплатного высшего образования, сообщает РИА Новости .

Чернышов указывает, что в стране сокращается количество молодых людей, желающих получить диплом, поскольку они понимают: платить за учёбу нечем, а поступить шансов всё меньше.

Но этот настрой в обществе пора менять, такими темпами мы рискуем скатиться в банальное глухое и необразованное Средневековье. О какой цифровизации отраслей экономики тогда можно говорить? — задаётся вопросом Чернышов.

По мнению депутата, при нынешнем подходе в России вырастет «поколение со средним уровнем знаний, средним восприятием мира и средними способностями».

Ранее News.ru сообщал, что Министерство науки и высшего образования РФ планирует по-новому распределять бюджетные места среди студентов. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Котюков. По его словам, это связано с региональными изменениями на рынке труда. Министерство делает акцент на те специальности, которые могут быть востребованы на рынке труда через 4–5 лет. При этом министр заверил, что общее число бюджетных мест в вузах сокращаться в ближайшие годы не будет.